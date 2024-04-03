Подмосковье 03 апреля 2024, 16:22 Администрация Мытищ усилила контроль за капитальным ремонтом домов пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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В администрации городского округа Мытищи прошло оперативне совещании. Осуществление капитального ремонта многоквартирных домов стало центральной темой.

Для преодоления задержек капитального ремонта многоквартирных домов администрация усилила контроль за ходом работ. Проводятся регулярные инспекции объектов вместе с фондом капитального ремонта и контрольными органами. Благодаря этим усилиям, ремонт завершен в 154 домах.

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В отношении 17 домов решено изменить подрядчика для обеспечения качества работ. Все необходимые материалы уже приобретены, и на объектах работает достаточное количество людей. Завершение запланировано на июль 2024 года.

На 2023–2025 годы запланирован ремонт еще в 151 доме. На данный момент заменено 11 лифтов, в шести домах обновлено газовое оборудование, и проведено техническое обследование одного дома.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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