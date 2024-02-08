Подмосковье 08 февраля 2024, 19:55 Администрация Мытищ рассмотрела свыше 80 обращений на выездном приеме в селе Марфино пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Выездной прием администрации прошел в селе Марфино в Мытищах. Жители задали более 80 вопросов по благоустройству и газификации.

Участие во встрече приняли 52 жителя округа. Чаще всего поднимались вопросы ремонта и строительства дорог, земельных вопросов и транспортной доступности.

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Представители администрации зафиксировали и назначили ответственных за отработку обращений граждан.

Такой формат общения, предложенный губернатором Московской области Андреем Воробьевым, полезен и для жителей и для руководства округа. Часто на встречах озвучиваются общие вопросы, которые касаются каждого.

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