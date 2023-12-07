07 декабря 2023, 10:16
Администрация Мытищ рассмотрела свыше 40 обращений жителей на приеме в школе № 10
Выездной прием администрации прошел в школе № 10 в Мытищах. Жители смогли задать более 40 вопросов по благоустройству и уборке снега.
Участие в встрече с представителями администрации городского округа Мытищи приняли 27 жителей. Самыми популярными стали темы ремонта и строительства дорог, начислений за жилищно-коммунальные услуги, а также земельные вопросы.
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Представители администрации взяли под контроль все озвученные на встрече обращения.
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Благоустройство
Мытищи
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