Подмосковье 07 декабря 2023, 10:16 Администрация Мытищ рассмотрела свыше 40 обращений жителей на приеме в школе № 10 пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Выездной прием администрации прошел в школе № 10 в Мытищах. Жители смогли задать более 40 вопросов по благоустройству и уборке снега.

Участие в встрече с представителями администрации городского округа Мытищи приняли 27 жителей. Самыми популярными стали темы ремонта и строительства дорог, начислений за жилищно-коммунальные услуги, а также земельные вопросы.

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Представители администрации взяли под контроль все озвученные на встрече обращения.

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