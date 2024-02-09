Подмосковье 09 февраля 2024, 14:51 Администрация Мытищ проверила капитальный ремонт домов пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Сотрудники администрации совместно с коллегами из управления технического надзора капитального ремонта Московской области провели выездную проверку. Капитальный ремонт многоквартирных домов находится на особом контроле.

На Новомытищинском проспекте 26, возникали проблемы с поставкой материалов. 12 февраля все необходимое будет доставлено, и в течение недели подрядчик выполнит работы по утеплению, — сообщили в администрации.

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На улице Щербакова 7А установлены основные конструкции. Материал для утепления чердака привезли и завершить все работы планируется на следующей неделе.

В доме № 5 на улице Матросова и в доме № 6 на улице Мира подрядчик вышел на завершающую стадию капитального ремонта. Работы будут завершены в течение недели.

Капитальный ремонт многоквартирных домов продолжается. Администрация и сотрудники управления технического надзора капитального ремонта продолжат контролировать ход всех работ.

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