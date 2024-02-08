Подмосковье 08 февраля 2024, 16:29 Администрация Мытищ проконтролирует соблюдение запрета на парковку вблизи мусорных площадок пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Разработанный ГИБДД проект организации дорожного движения во дворах реализуют в Подмосковье. Он предполагает запрет на парковку транспорта вблизи контейнерных площадок. Администрация Мытищ взяла под контроль исполнение закона автовладельцами.

Вблизи двух контейнерных площадок у дома № 80к1 на Новомытищинском проспекте и дома № 3А на улице Мира уже установили дорожные знаки, предупреждающие о запрете остановки и работе эвакуатора. Это сделано для удобства спецтехники, которая вывозит мусор.

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Перечень адресов будет расширяться. Соблюдение новых правил проконтролирует администрация Мытищ совместно с инспекторами ГУСТ Московской области.

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