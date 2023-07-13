Подмосковье 13 июля 2023, 13:26 Администрация Мытищ предложила установить светофор на шоссе вблизи деревни Еремино пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Глава Мытищ Юлия Купецкая по обращению жителей провела совещание по ситуации на Дмитровском шоссе вблизи деревни Еремино. Жители и администрация поддержали установку светофора на этом участке дороги.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая встретилась с членами инициативной группы и специалистами профильных ведомств. Как пояснили местные жители, в настоящее время сильно затруднен выезд из Еремино в сторону Москвы.

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Автомобили вынуждены сначала доезжать до разворота, который расположен в деревне Шолохово почти в семи километрах от их населенного пункта. При этом заторы возникают в обе стороны. В часы пик такое путешествие может отнять до часа времени.

Ранее в районе деревень Еремино, Новосельцево и Семкино был светофор, который позволял совершать левый поворот в сторону Москвы. Светофор в 2019 году убрали, что разгрузило этот участок трассы. Но за это время там появились новые жилые комплексы, трафик существенно увеличился.

Жители предложили вариант изменения схемы движения с переносом действующего пешеходного перехода, также регулируемого светофором с возможностью открытия левого поворота в сторону Москвы. Как сообщили специалисты управления транспорта и дорожного хозяйства администрации округа, на недавней встрече в Министерстве транспорта Московской области рассматривалась именно такая схема для решения проблем с пробками до реализации проекта о расширении этого участка шоссе. Вопрос прорабатывается.

Юлия Купецкая рассказала, что в ближайшее время пройдет комиссия по безопасности дорожного движения с представителями Минтранса, федерального дорожного агентства и ГИБДД.

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