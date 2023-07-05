Подмосковье 05 июля 2023, 15:36 Администрация Мытищ назвала небезопасным отдых на диком пляже в деревне Подрезово

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Дикий пляж на южном берегу Пироговского водохранилища в деревне Подрезово давно облюбовали отдыхающие. Однако администрация Мытищ сообщила жителям, что это место не является зоной отдыха и купаться там может быть небезопасно.

Жители деревни Подрезово обратились с жалобами на большое количество мусора и аварийное состояние примыкающего к берегу здания с выбитыми окнами, осколками стекла и мусором внутри помещения. Заместитель главы администрации городского округа Мытищи Павел Нуштаев встретился с жителями и представителями собственника земли — федерального государственного унитарного предприятия «Совхоз имени Тимирязева».

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«Мы понимаем, что это место достаточно популярное, но по документам вид его разрешенного использования — сельскохозяйственное производство. По факту это не зона отдыха и не пляж. Здесь не соблюдены элементарные требования безопасности ни в воде, ни на суше. Нет благоустройства, не проводятся меры по санитарной безопасности. В реестре муниципальной собственности эта прибрежная полоса не числится зоной отдыха», — сказал Павел Нуштаев.

Он добавил, что уже есть решение суда по сносу аварийного здания. Также прорабатывается вопрос с собственником и территориальным управлением об установке там специального контейнера для мусора.

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