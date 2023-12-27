Подмосковье 27 декабря 2023, 17:48 Администрация Мытищ и «Водоканал» спасли пробывшую 2 часа в реке собаку после падения фото: Роман Яковлев

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Сотрудники управления экологии администрации городского округа Мытищи и «Водоканала» спасли упавшую в реку собаку. Инцидент произошел в деревне Лысково.

Животное заметили во время осмотра реки Учи. По словам очевидцев, собака провела в ледяной воде не менее двух часов. Выбраться самостоятельно у животного не получалось.

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Тогда экологи и сотрудники «Водоканала» погрузили ее в резиновую лодку и вытащили на берег. Собаку передали в центр помощи животным «Алабай Хэлп», где ветеринары окажут ей необходимую помощь.

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