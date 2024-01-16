Подмосковье 16 января 2024, 11:07 Администрация Лобни заключила соглашение о сотрудничестве с благочинием Сергиево-Посадской епархии Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Администрация городского округа Лобня наладит работу с приходами местного благочиния Сергиево-Посадской епархии. Документ о сотрудничестве подписали на встрече в церкви Спаса Нерукотворного Образа.

Участниками встречи стали депутат Московской областной думы Михаил Мурзаков, начальник управления образования Ирина Салыгина, благочинный Лобненского церковного округа протоиерей Михаил Трутнев, а также настоятели храмов и руководители образовательных учреждений. Они обсудили планы по сотрудничеству в сфере образования на первый квартал 2024 года.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Ранее воспитанники воскресной школы при Спасском храме в Лобне провели колядки. Они посетили дома прихожан и школу мозаики. После прошел благодарственный молебен и чаепитие. Все ребята получили сладкие гостинцы.

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