Подмосковье 28 февраля 2024, 11:13 Администрация Лобни взяла под контроль устранение протечек кровель в жилых домах Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Управляющие компании в Лобне помогут горожанам в устранении протечек в квартирах после таяния снега на крышах домов. Составление актов и выплаты жителям находятся на контроле администрации.

Глава городского округа Лобня Анна Кротова лично проконтролировала исполнение заявки жителей дома № 10 на улице Туголукова.

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«Познакомилась с Максимом и Екатериной. В этом районе много старых зданий, но конкретно в этом доме не так давно был сделан капремонт, в том числе кровли. Вместе с представителями управляющей компании осмотрели протечку на стене. Проблему должна решить прочистка водостока, а когда потеплеет, управляющая компании перенесет трубу, чтобы в дальнейшем ситуация не повторялась», — рассказала глава Лобни.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Сейчас ведется расчистка крыши дома № 1 на улице Маяковского. Подрядчик начал локальный ремонт кровли над вторым и четвертым подъездами.

По просьбе жителей дома № 7 на улице Чкалова специалисты также почистили мягкую кровлю и сбили наледь. Представители администрации также оценили объем работ по устранению течи на крыше дома № 6 на улице Чайковского.

«Управляющие компании должны понять, что дешевле вовремя чинить и чистить крыши, чем возмещать ремонт квартир», — отметила Анна Владимировна.

Обращения по протечкам крыш можно по-прежнему оставлять в Telegram-канале Анны Кротовой. Заместители главы округа еженедельно проводят обходы территорий, закрепленных за ними.

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