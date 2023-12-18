Подмосковье 18 декабря 2023, 15:09 Администрация Лобни проверила уборку снега вблизи ТЦ «Торговые ряды» Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Проверка содержания территории прошла вблизи «Торговых рядов» на улице Маяковского в Лобне. Специалисты администрации округа оценили уборку снега и работу елочного базара.

Возглавила проверку заместитель главы городского округа Лобня Елена Лапшинова. Она проконтролировала своевременность вывоза снега с территории торгового центра и работу елочного базара. Также она обсудила с руководством «Торговых рядов» порядок размещения информационных баннеров и вывесок.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Напомним, по вопросам поддержки бизнеса в Лобне можно обратиться по телефону: 8 (495) 357-04-02. Горячая линия работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, а также в пятницу с 9:00 до 16:45.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что борьба с последствиями снегопадов в Московской области остается в «зоне особого внимания».

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