Подмосковье 25 августа 2023, 09:03 Администрация Лобни проверила содержание дворов в проезде Шадунца Телеканал «360»

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Состояние дворов в проезде Шадунца проверили в Лобне. Там обустроены места для отдыха, современные детские площадки и тренажеры. Жители домов поделились своими пожеланиями по благоустройству.

Участники обхода обратили внимание на недочеты и пообещали жителям в ближайшее время покрасить скамейки, покосить траву, убрать мусор, отремонтировать ограждение и качели.

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«Сегодня устраним все замечания до вечера и отчитаемся. Это очень эффективно хотя бы потому, что мы общаемся с жителями все вместе, коллегиально. Решаем вопросы, которые нам задают жители», — рассказала директор «Управления по работе с территориями» Оксана Дашкевич.

Пенсионерки также попросили установить скамейку у подъезда и наладить работу лифтов. Кроме того, жители хотят перенести автобусную остановку ближе к домам. Варианты будут искать совместно со специалистами транспортных компаний.

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