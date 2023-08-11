Подмосковье 11 августа 2023, 11:13 Администрация Лобни проверила содержание дворов и домов на улице Ленина Телеканал «360»

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Состояние дворов, детских площадок и подъездов проверили на улице Ленина в Лобне. Глава округа взял под контроль все озвученные на встрече с жителями вопросы.

Дворы на улице Ленина, куда специалисты администрации пришли с проверкой, ухоженные во многом благодаря тому, что сами жители активно занимаются разведением цветников и следят за чистотой. Что же касается домов, то здесь самостоятельно многие вопросы не решить. Жилой фонд достаточно старый и требует особого внимания.

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Также людей беспокоит и то, что из-за близости к железнодорожной станции во дворе всегда много машин. А это небезопасно.

Решением всех обозначенных жителями задач займутся специалисты управляющей компании и администрации Лобни. В ближайшее время все недочеты устранят.

«Уборка в подъездах, протечка кровли, локальный ремонт, а также содержание детских площадок. На следующей неделе я обязательно к жителям повторно приеду, сама проверю исполнение всех поручений», — сказала заместитель главы администрации городского округа Лобня по вопросам ЖКХ Анна Тураева.

Сегодня в Лобне 159 дворов, проверки в которых проходят регулярно. Их проводят рабочие группы, в которые входят депутаты, представители управляющих компаний, специалисты водоканала, теплосети и газовой службы. Они встречаются с жителями и составляют инвестиционные паспорта для решения текущих задач.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей до 2028 года.

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