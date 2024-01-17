Подмосковье 17 января 2024, 11:15 Администрация Лобни проведет 18 января выездной прием жителей в школе № 4 Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Выездной прием администрации пройдет в Лобне 18 января. Встречу с жителями проведут в школе № 4 в микрорайоне Депо.

Встреча начнется в 17:00 на базе школы № 4 по адресу: улица Чайковского, 2. На вопросы жителей ответят сотрудники администрации городского округа и представители коммунальных и ресурсоснабжающих организаций.

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«Наша предыдущая встреча в формате выездной администрации прошла настолько успешно и продуктивно, что мы решили повторить этот опыт незамедлительно. В четверг, 18 января, мы с командой ждем вас в микрорайоне Депо. Вместе мы сможем найти решение всех поставленных вопросов», — написал в своем Telegram-канале глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

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