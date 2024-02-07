Подмосковье 07 февраля 2024, 15:32 Администрация Лобни проконтролирует размещение торговых павильонов в округе Unsplash

Читать 360tv в

Размещение нестационарных торговых объектов в Лобне возьмут под контроль. Важно, чтобы павильоны не мешали жителям и не портили архитектурный облик улиц.

Временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова рассказала, что договоры на размещение ларьков заключили в 2023 году на основании открытого электронного аукциона. Однако по каждому отдельному случаю проведут дополнительную аналитику.

Реклама

«Если нестационарный торговый объект портит сложившийся архитектурный облик, как это было в Катюшках, или его размещение мешает проходу на оживленной пешеходной улице, без того наполненной магазинами, как на Ленина, дом № 19, корпус 1, буду решать вопрос с передислокацией», — сообщила Анна Кротова.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Отметим, что торговые павильоны обычно устанавливают в ночное время, чтобы не мешать обычной жизни горожан. С картой их размещения в Лобне можно ознакомиться по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».