Подмосковье 15 января 2024, 11:17 Администрация Лобни передала гуманитарную помощь бойцам СВО Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Сотрудники администрации городского округа Лобня передали военнослужащим в зону специальной военной операции гуманитарную помощь. В числе подарков были сладости и выпечка.

Жители и волонтеры из Лобни помогают бойцам на передовой на постоянной основе.

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«Пока наши бойцы выполняют боевые задачи, наша [ответственность] — помогать им всеми возможными способами», — отметили организаторы акции.

Присоединиться к сбору гуманитарной помощи могут все желающие. Центр поддержки участников специальной военной операции и их семей находится в Лобне по адресу: улица Мирная, дом № 13, корпус 2. Он работает с 10:00 до 18:00.

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