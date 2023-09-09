Подмосковье 09 сентября 2023, 15:49 Администрация Лобни обсудила сотрудничество с заводом «Спецпрокат» Телеканал «360»

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Представители администрации Лобни посетили завод металлоконструкций «Спецпрокат». Местные власти готовы оказать предприятию поддержку в дальнейшем развитии.

В штате завода числятся 126 сотрудников, которые ежемесячно выпускают до 200 тонн продукции. За счет господдержки в прошлом году «Спецпрокат» открыл новый цех, что позволило создать 26 дополнительных рабочих мест.

«Поддержка есть. Мы получили субсидию, получили особый льготный кредит на 105 миллионов, это позволяет нам развиваться, позволяет нам работать без сбоев, без остановок, сегодня была встреча с главой администрации, он знает о наших проблемах, готов помочь, и мы ему за это очень благодарны», — рассказал директор товарно-сырьевой фирмы «Спецпрокат» Сергей Тимошкин.

Также недавно предприятию помогли с проведением диспансеризации сотрудников, из-за сменного графика не все рабочие смогли прийти в поликлинику. Кроме того, сегодня «Спецпрокат» остается крупным налогоплательщиком и постоянным участником городских образовательных, экологических, благотворительных и праздничных программ.

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