Подмосковье 08 февраля 2023, 15:59 Администрация Краснознаменска помогла 85-летней пенсионерке из Донбасса с жильем и работой

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Пенсионерке из Мариуполя помогли с жильем и работой в Краснознаменске. 85-летняя женщина вынуждена была уехать из Донбасса в марте прошлого года.

Полгода Валентина Малява жила у своей племянницы в Краснознаменске, а потом уехала в пункт временного пребывания в Тульской области. Там помогли оформить нужные документы, и пенсионерка снова вернулась в Подмосковье.

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Администрация Краснознаменска пришла на помощь одинокой женщине. Председатель местного Совета депутатов Александр Мостковой помог найти комнату и устроиться на работу гардеробщицей.

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«Я безмерно благодарна за помощь и поддержку. Мне предоставили жилье, помогли с мебелью и техникой. Я бы не справилась, если бы не помощь города и добрых людей», — говорит Валентина.

Андрей Воробьев выразил благодарность участникам спецоперации на Украине за героизм и передал им новую экипировку. Он подчеркнул, что восхищается мужеством военных.