Администрация Котельников пригласила местных жителей покататься на коньках

Две ледовые площадки залили в подмосковном районе Котельники. Об этом сообщила местная администрация в группе «ВКонтакте».

В посте уточняется, что залиты две хоккейные коробки. Одна на территории Кузьминского лесопарка, вторая на стадионе «Русские газоны — Котельники» по адресу микрорайон Силикат, дом 31.

«Остались последние морозные деньки! Успейте провести их с пользой для здоровья!» — говорится в сообщении.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за метели, гололеда и сильного ветра. Об этом сообщила «Газета.ru».

По данным издания, в субботу температура будет около +1 градуса. В ночь на воскресенье будет в районе 0…-2. Днем потеплеет до +4…+6 градусов. Также вероятны небольшие осадки.