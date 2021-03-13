13 марта 2021, 16:05
Администрация Котельников пригласила местных жителей покататься на коньках
Две ледовые площадки залили в подмосковном районе Котельники. Об этом сообщила местная администрация в группе «ВКонтакте».
В посте уточняется, что залиты две хоккейные коробки. Одна на территории Кузьминского лесопарка, вторая на стадионе «Русские газоны — Котельники» по адресу микрорайон Силикат, дом 31.
«Остались последние морозные деньки! Успейте провести их с пользой для здоровья!» — говорится в сообщении.
Ранее в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за метели, гололеда и сильного ветра. Об этом сообщила «Газета.ru».
По данным издания, в субботу температура будет около +1 градуса. В ночь на воскресенье будет в районе 0…-2. Днем потеплеет до +4…+6 градусов. Также вероятны небольшие осадки.