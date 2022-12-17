Подмосковье 17 декабря 2022, 23:42 Администрация Королева проверила ремонт подъездов домов на проспекте Космонавтов РИА «Новости»

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Сотрудники администрации Королева проверили выполнение поручения главы города Игоря Трифонова об устранении недочетов при ремонте подъездов в домах по проспекту Космонавтов, на которые жаловались местные жители.

В первых трех подъездах дома № 34 покрасили стены. Согласно плану ремонт завершится в июне 2023 года. В здании заделали межпанельные швы, но жители жалуются, что в квартирах недостаточно тепло. Проблему можно решить, утеплив дом по программе Фонда капитального ремонта.

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Первый заместитель главы администрации городского округа Королев Сергей Иванов пообщался с жильцами.

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«У вас спецсчет? Нет. Вы в общем котле. То есть это реально решить и выполнить работы по утеплению фасада. У нас сейчас на капитальный ремонт на счету 11,5 миллионов рублей. У вас общий котел. Фонд выделит денег столько, сколько необходимо: 30, 40, 50», — отметил он.

В доме № 2 ремонт близится к завершению, здесь заменили окна и двери, радиаторы отопления, уложили новую плитку. Пандусы появятся здесь в течение недели. При этом жильцы недовольны большим количеством мелких недоделок.

«Жители просили на личном приеме главу посодействовать в полной замене плитки на первых этажах и входных группах и в том числе сделать витражное остекление. Главой было принято решение и даны поручения управляющей компании выполнить эти работы, и сегодня мы увидели, что они завершены», — подытожил Иванов.

После Нового года будет проведена еще одна проверка ремонта подъездов в этих домах.