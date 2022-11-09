Подмосковье 09 ноября 2022, 23:36 Администрация Коломны поздравила сына мобилизованного с днем рождения

Читать 360tv в

В городском округе Коломна большое внимание уделяют поддержке семей мобилизованных. Представители администрации поздравили семью Буновых с днем рождения старшего сына — 7-летнего Никиты.

Папу Никиты Бунова мобилизовали полтора месяца назад. Дома остались супруга Вика и двое сыновей. Младший Илья ходит в детский сад, старший Никита — первоклассник. С семьей, бабушкой ребят Светланой и именинником встретились депутат Московской областной думы Игорь Исаев и заместитель главы администрации округа Ирина Дмитриева.

Реклама

Семья Буновых получает все необходимые меры поддержки. Никита бесплатно обедает в школе, семью также освободили от оплаты детского сада.

Реклама

«Самая главная наша задача сегодня, чтобы мужчины почувствовали, что их семьи, близкие люди обеспечены, что им помогают. Над этим работаем», — отметил депутат Московской областной думы Игорь Исаев.

Имениннику вручили подарок и предложили заниматься в спортивной секции. Для семей мобилизованных все кружки бесплатные. Никита выбрал борьбу.

В скором времени Никита отправится в музей пастилы и увидит Коломенский Кремль. Организовать экскурсию обещала администрация округа.