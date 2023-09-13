Подмосковье 13 сентября 2023, 15:34 Администрация Истры передаст 24 тонны картофеля семьям участников СВО Пресс-служба Администрации городского округа Истра

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Семьи участников специальной военной операции, а также труженики тыла и одиноко проживающие пожилые люди получают картофель в Истре. Его передает администрация муниципалитета.

Администрация Истры вводит в сельхозоборот не используемые по назначению земли для выращивания картофеля. Урожай передают социально незащищенным слоям населения. В прошлом году удалось собрать более 12 тонн. Продовольственную помощь получили 600 семей.

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«В 2023 году цифра по собранному картофелю практически в два раза превысит прошлогодний показатель», — рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Там помогают военнослужащим и членам их семей в решении важных вопросов.

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