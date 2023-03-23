Подмосковье 23 марта 2023, 11:54 Администрация Истры передала медицинское оборудование в зону СВО

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Администрация Истры передала оборудование для врачей, работающих в зоне СВО. Медицинскую часть на передовой разместили в окопе, но внутри есть все необходимое для лечения пациентов.

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Импровизированные кабинеты врачей расположены в окопах, но при этом оснащены всем необходимым. В медицинской части есть операционная, перевязочная, стоматологический кабинет, кабинет амбулаторного приема и лазарет.

В полевых условиях медики проводят даже сложные операции. Например, помогают бойцам с осколочными ранениями. Пострадавшим останавливают кровотечение, восполняют кровопотерю, обрабатывают и перевязывают раны. У врачей расписан весь день, они принимают пациентов не только своего полка, но и из других воинских частей.

Среди докторов в зоне СВО много добровольцев из Истры. По словам врачей, все необходимое для работы им передают от правительства Московской области и из родного округа. Так, глава городского округа Истра Татьяна Витушева отправила медикам стерилизаторы и стоматологическую установку.

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