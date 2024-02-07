07 февраля 2024, 12:45
Администрация и депутаты проведут встречу с жителями в Голицыне 13 февраля
Администрация Одинцовского округа вместе с депутатами проведет выездной прием в Голицыне 13 февраля. Жители города смогут задать любые интересующие вопросы.
Участниками встречи станут первый заместитель и заместители главы администрации Одинцовского городского округа, представители Муниципального центра управления регионом, а также местные депутаты от партии «Единая Россия».
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Прием жителей пройдет 13 февраля с 10:30 до 12:30 в библиотеке «Голицынский КДЦ». Она находится по адресу: Голицыно, улица Советская, дом № 58.
График встреч с населением размещен на портале администрации Одинцовского городского округа. Ознакомиться с ним можно в разделе «Местное самоуправление» по ссылке.
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Одинцово
Депутаты
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