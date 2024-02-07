Подмосковье 07 февраля 2024, 12:45 Администрация и депутаты проведут встречу с жителями в Голицыне 13 февраля Unsplash

Читать 360tv в

Администрация Одинцовского округа вместе с депутатами проведет выездной прием в Голицыне 13 февраля. Жители города смогут задать любые интересующие вопросы.

Участниками встречи станут первый заместитель и заместители главы администрации Одинцовского городского округа, представители Муниципального центра управления регионом, а также местные депутаты от партии «Единая Россия».

Реклама

Прием жителей пройдет 13 февраля с 10:30 до 12:30 в библиотеке «Голицынский КДЦ». Она находится по адресу: Голицыно, улица Советская, дом № 58.

График встреч с населением размещен на портале администрации Одинцовского городского округа. Ознакомиться с ним можно в разделе «Местное самоуправление» по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».