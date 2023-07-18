Подмосковье 18 июля 2023, 14:41 Администрация Химок провела выездной прием в Луневском Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Представители администрации Химок и городских служб провели выездную встречу в Луневском. Более 30 жителей обратились к специалистам по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, общественного транспорта, а также получили консультации о положенных социальных выплатах и льготах.

Житель деревни Поярково Олег Янин попросил благоустроить детскую площадку, отремонтировать дорогу и фонарные столбы. Сотрудники администрации лично оценили реальное положение дел. Территорию, где необходимо провести комплекс работ, осмотрели и передали запросы профильным службам.

Реклама

«В рамках выездной администрации горожане задают вопросы, касающиеся различных сфер. Люди приходят сюда с большим удовольствием, потому что могут получить ответы сразу на месте. Это, наверное, самое важное для жителей», — отметил лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Еще одна задача, которую предстоит решить профильным ведомствам, — улучшение транспортной доступности Луневского. Голосование в Telegram-канале главы Химок Дмитрия Волошина показало, что это один из самых волнующих вопросов.

«Жители обращаются на тему нарушения графика муниципального маршрута № 36, который следует от Сходни до Луневского. Отделом транспорта на контроль взята работа данного перевозчика. Ему даны указания усилить технический контроль за подвижным составом и провести повторный инструктаж с водителями», — рассказал исполняющий обязанности начальника отдела транспорта и связи администрации города Алексей Фролов.

Записаться на ближайшие приемы в Луневском можно по номеру территориального управления: 8 (495) 225-06-21. Представители администрации округа будут работать до 22 июля с 9:00 до 18:00 по адресу: Луневское, дом № 26. Чтобы оформить обращение, при себе необходимо иметь паспорт.

Следующий прием выездной администрации проведут в Кутузовском с 24 по 29 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».