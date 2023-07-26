Подмосковье 26 июля 2023, 11:42 Администрация Химок провела выездной прием в Кутузовском Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Выездная администрация начала работу в территориальном управлении Кутузовское в Химках. За два дня работы более 40 человек получили консультации по вопросам жилищно-коммунальных услуг, благоустройства и другим.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Жительница деревни Брехово Елена пришла на прием выездной администрации с предложениями по благоустройству. Так, она попросила установить ограждения на тротуарах, чтобы там не парковались автомобили.

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«Формат выездной администрации оцениваю отлично. Мы сразу решили все проблемы с профильными специалистами. Надеюсь, что выездная администрация продолжит свою работу в следующем году», — сказала женщина.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Кутузовское и Луневское поселения стали частью Химок в начале года. Этим летом первые приемы выездная администрация провела именно на новых территориях по инициативе главы городского округа Химки Дмитрия Волошина.

«Я <…> считаю, что на все вопросы, которые будут обозначены жителями в рамках выездной администрации, мы найдем решение», — поделился начальник территориального управления Кутузовское Дмитрий Воронов.

Приемы выездной администрации будут проходить в Кутузовской школе до 29 июля. Попасть туда может любой желающий. Предварительная запись ведется по номеру телефона территориального управления: 8 (495) 572-32-28.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Также на прошлой неделе выездная администрация прошла в Луневском. Там более 300 жителей получили консультации по всем интересующим вопросам. Вскоре приемы граждан пройдут в Сходне, Подрезкове, Левобережном, Новых и Старых Химках. График разместят на официальных ресурсах администрации округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов.

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