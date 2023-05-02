02 мая 2023, 15:43
Администрация Химок помогла участнику СВО организовать свадьбу
Администрация Химок помогла участнику СВО организовать свадьбу с возлюбленной во время отпуска. Торжество прошло в центральном ЗАГСе округа.
Даниил и Маргарита познакомились прошлым летом, но в конце октября молодой человек отправился в зону СВО. Спустя полгода после мобилизации, он приехал домой в отпуск, чтобы повидаться с семьей и жениться.
Реклама
«Нам очень помогли сотрудники Администрации Химок. Они смогли сделать так, чтобы свадьба состоялась, как мы захотели, в определенный день», — рассказала мать военнослужащего.
Молодожены получили поздравительное письмо и букет цветов от главы городского округа Химки Дмитрия Волошина.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Химки
Свадьбы
Реклама
Реклама