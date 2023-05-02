Подмосковье 02 мая 2023, 15:43 Администрация Химок помогла участнику СВО организовать свадьбу

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Администрация Химок помогла участнику СВО организовать свадьбу с возлюбленной во время отпуска. Торжество прошло в центральном ЗАГСе округа.

Даниил и Маргарита познакомились прошлым летом, но в конце октября молодой человек отправился в зону СВО. Спустя полгода после мобилизации, он приехал домой в отпуск, чтобы повидаться с семьей и жениться.

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«Нам очень помогли сотрудники Администрации Химок. Они смогли сделать так, чтобы свадьба состоялась, как мы захотели, в определенный день», — рассказала мать военнослужащего.

Молодожены получили поздравительное письмо и букет цветов от главы городского округа Химки Дмитрия Волошина.

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