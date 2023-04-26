Подмосковье 26 апреля 2023, 12:50 Администрация Химок оплатит ветеранам коммунальные услуги за апрель

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Администрация Химок в апреле оплатит коммунальные услуги 46 ветеранам округа. Эта акция приурочена к 78-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне.

МосОблЕИРЦ автоматически оплатит все квитанции химкинских ветеранов, переведя необходимую сумму на счета коммунальных предприятий. Такую акцию впервые предложил провести Совет депутатов городского округа Химки в 2009 году, за 15 лет это уже стало предпраздничной традицией.

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Ранее первый вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин отметил, что инициатива администрации Химок может служить примером для других районов и городов региона.

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