26 марта 2024, 15:05
Администрация Дубны обыграла в волейбол сборную крупнейшей компании по производству голограмм
Администрация Дубны одержала победу над сборной крупнейшей компании по производству голограмм. Обе команды ожидали волейбольного матча с интересом и нетерпением и готовились к игре.
В прошлом году представители администрации одержали победу в матче, а в этом году в турнире НПО «Криптен» стремилось к реваншу.
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«У нас здесь тоже работа в команде. Утверждена расстановка, задачи ясны», — рассказал стратегию капитан волейбольной команды администрации, заместитель главы городского округа Дубна Павел Гришин.
В Первенстве города по волейболу принимали участие 13 команд. Этот вид спорта пользуется особой популярность в Дубне как среди взрослых, так и детей.
Капитан волейбольной команды НПО «Криптен» Вадим Гоньков подчеркнул, что занятия спортом после работы способствуют объединению коллектива, укрепляют отношения между людьми и создают хорошую здоровую атмосферу в целом.
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