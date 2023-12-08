Подмосковье 08 декабря 2023, 11:29 Администрация Дмитровского округа прияла участие в телеконференции с коллегами из Франции Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

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Русский дом науки и культуры в Париже провел телеконференцию, посвященную партнерским связям между российскими и французскими городами. Участие в ней приняли дипломаты и общественные организации двух стран, а также представители администрации Дмитровского городского округа.

Дмитровский округ развивает связи с 25 городами-побратимами с 1991 года. Среди них главным партнером является французский город Ле-Кремлен-Бисетр. За четыре года сотрудничества с коллегами из Франции провели более 60 конференций между учреждениями образования.

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Школьники изучали культуры и языки двух стран. Творческие коллективы Дмитровского округа также участвовали в фестивале русскоязычной культуры RussenKo.

Наладили обмен опытом между домами-интернатами для пожилых людей. Например, проводились кулинарные мастер-классы, участники которых готовили русские и французские блюда в прямом эфире.

«Дмитровский округ готов не только к восстановлению побратимских связей с Ле-Кремлен-Бисетр, но и к сотрудничеству с другими французскими городами. Крепкая дружба рождается из маленьких совместных шагов. В истории сохранились доказательства того, что Россия и Франция в сложные для своих стран моменты всегда подставляли друг другу плечо», — отметил глава Дмитровского округа Илья Поночевный.

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