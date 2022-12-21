Подмосковье 21 декабря 2022, 16:33 Администрация Балашихи взяла под контроль ситуацию с уборкой снега в ЖК «Пехра»

Читать 360tv в

Снегопад в жилом комплексе «Пехра» в Балашихе спровоцировал проблему с вывозом отходов. Мусоровозы не могли проехать на территорию из-за большого количества снега. Ситуацию под свой контроль взяла администрация округа.

Около 10 тысяч человек проживают в жилом комплексе «Пехра», и их число будет только расти. Сейчас из 11 домов пять уже введены в эксплуатацию. Поэтому администрация городского округа Балашиха уделила особое внимание наведению порядка во дворах.

Реклама

«На наш взгляд, управляющая компания совершенно не справляется со своими обязанностями. Только после того, как их стали принуждать к уборке, <…> активно пошли работы», — сказал начальник территориального отдела № 11 Главного управления содержания территорий Московской области Александр Золотых.

Реклама

Убирать территорию вышли 20 дворников и четыре единицы техники — два мусоровоза и два погрузчика.

«В целом работы проводятся, состояние удовлетворительное. Есть над чем еще поработать. Есть снег, его надо вывозить. Тротуары и входные группы почищены, проезды очищает управляющая компания. Также жители обратили внимание на въезд в микрорайон. На то, что тяжело подниматься, тяжело пройти, <…> — обработали противогололедными материалами, зачистили», — рассказал начальник отдела содержания территории управления ЖКХ городского округа Балашиха Иван Костюшин.

Въезд и выезд на территорию жилого комплекса только один. В непогоду ситуация осложняется, в пробке здесь можно простоять целый час. Задача управляющей компании — очищать дороги и проезды до твердого основания, а дальше посыпать противогололедными материалами.

«Зима началась аномально снежно, необычно. Собственно говоря, с утра сегодня выходил на работу, больших проблем не испытал, то есть все дорожки уже были своевременно почищены, может, не везде так, как хотелось. Я как житель доволен, потому что ожидал, конечно, что придется надевать сапоги, выходить в сугробы по колено», — рассказал житель жилого комплекса «Пехра» Александр Столбушкин.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».