Подмосковье 05 января 2024, 19:15 Администрация Балашихи взяла под контроль проблемы с отоплением в округе

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Администрация городского округа Балашиха контролирует ситуацию с отоплением. Специалисты оперативно реагируют на поступающие жалобы и устраняют аварийные ситуации.

Начальник отдела муниципального жилищного контроля администрации городского округа Балашиха Сергей Кривошеев сообщил, что в период с 1 по 5 января фиксировались скачки напряжения на сетях электроснабжения, в результате которых происходили сбои в работе автоматики ряда котельных городского округа.

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«Все котельные были оперативно перезапущены, подача теплоносителя восстановлена во все многоквартирные дома», — рассказал Сергей Кривошеев.

Он подчеркнул, что в связи с аномально низкими температурами и погодными условиями произошел ряд аварийных ситуаций в разных частях округа Балашиха. Все аварии оперативно устранялись дежурными службами в круглосуточном режиме.

«Действительно, в настоящее время присутствуют жалобы на низкие параметры централизованного отопления в квартирах жителей многоквартирных домов. Администрация городского округа Балашиха находится на связи с заявителями и организует оперативную реакцию по данным жалобам, в том числе с выездом сотрудников на места для устранения причин сложившейся ситуации», — подытожил Сергей Кривошеев.

Ранее стало известно, что административные дела могут возбудить в Подмосковье из-за перебоев с подачей света и тепла.

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