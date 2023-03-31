Подмосковье 31 марта 2023, 11:26 Администрация Балашихи поможет 200 жильцам ЖК «Леоновский парк» не лишиться квартир по вине застройщика

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Застройщик жилого комплекса «Леоновский парк» в Балашихе допустил нарушения при продаже жилья, из-за которых своих квартир могут лишиться около 200 человек. Глава округа встретился с собственниками, чтобы обсудить пути решения.

Строительство 12 корпусов жилого комплекса «Леоновский парк» начала компания «Социальная инициатива» в 2003 году, ее сменила «Мосстроймеханизация-5» в 2011-м. Обе организации признаны банкротами, причем из-за банкротства последнего застройщика сделки на покупку около 200 квартир оказались недействительными.

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«Мы готовы оказать всю возможную помощь, чтобы помочь добросовестным покупателям квартир сохранить свое жилье и доказать право собственности. Мы действуем в рамках закона, не раз встречались с жителями, вопросы обсуждаются и прорабатываются», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Администрация округа оказывает дольщиками жилого комплекса всю возможную поддержку.

«У нас получилось выстроить коммуникацию с конкурсным управляющим, который изначально некорректно направил жителям уведомления, чем вызвал панику у тысяч людей. Им пришлось гадать, кто подпал под судебные разбирательства, а кто нет. Сегодня попросили главу Балашихи усилить контроль за процессом, на что получили положительный ответ», — отметила представляющий интересы жителей юрист Валерия Рытвина.

Также на приеме жители «Леоновского парка» смогли задать главе Балашихи вопросы о благоустройстве территории жилого комплекса, обустройстве парковок, уличного освещения и другие.

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