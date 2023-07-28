28 июля 2023, 12:51
Администрация Балашихи опровергла задержание замглавы Евгении Сироты
Администрация Балашихи: данные о задержании замглавы Сироты недостоверны
Появившиеся в Сети сведения о задержании заместителя главы администрации Балашихи Евгении Сироты оказались фейком. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«Информация о задержаниях сотрудников администрации городского округа Балашиха не является достоверной», — подчеркивается в сообщении.
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По данным администрации, все ее сотрудники, в частности заместители главы, остаются на своих рабочих местах и выполняют прямые обязанности.
Новость с недостоверными данными о задержании Евгении Сироты появилась сегодня в некоторых Telegram-каналах. Фейк стремительно распространился в СМИ. Сообщалось также, что в рабочем кабинете Евгении Сироты прошли обыски и теперь правоохранители якобы ведут ее допрос.
Балашиха
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