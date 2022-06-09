Администрация Балашихи помогла семье из Донецка с жильем

Администрация Балашихи предоставила донецкой семье квартиру. Наталья и Дмитрий переехали в Московскую область в 2015 году и долгое время не могли найти работу и жилье. За помощью пара обратилась к главе городского округа Сергею Юрову на личном приеме.

Наталья Лефарова преподает английский в гимназии № 1. Ее муж Дмитрий — инженер в компании «Премиум». Получить социальную ипотеку семья сможет только после достижения Натальей пятилетнего трудового стажа, поэтому вопрос жилья стоял ребром. Отчаявшаяся пара решила обратиться за помощью к главе округа.

"Вопрос стоял очень остро, мы долгое время снимали жилье. Обратились к главе городского округа за советом, как нам лучше поступить, и на что мы можем рассчитывать. Совсем скоро вопрос разрешится, мы сможем участвовать в программе социальной ипотеки, так как я преподаватель. Но сегодня нам дали возможность снимать муниципальное жилье за небольшую стоимость", — поделилась Наталья.

Администрация города пошла навстречу и дала возможность молодой семье снимать жилье недалеко от гимназии по цене аренды ниже рыночной стоимости.

"На личном приеме к нам обратилась семья по вопросам жилищного устройства. Глава городского округа помог решить эту проблему. На условиях коммерческого найма учителю Наталье Лефаровой будет предоставлено жилье. Территориально возле гимназии. Оплата жилья значительно ниже рыночной стоимости", — рассказала замглавы городского округа Евгения Сирота.