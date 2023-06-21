Подмосковье 21 июня 2023, 04:35 Администрации округов Подмосковья прошли 7 вебинаров о подготовке уведомлений о сносе зданий Главгосстройнадзор МО

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Главгосстройнадзор Московской области провел семь вебинаров для сотрудников администраций городских округов во втором квартале этого года. Занятия посвятили теме «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства».

Одноименную муниципальную опцию запустили на портале РПГУ в апреле этого года. Автоматизированная система позволяет гражданам получать услугу в электронном виде, а представителям администрации быстрее обрабатывать уведомления и подготавливать решения.

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Главгосстройнадзор региона провел вебинары для сотрудников всех 57 администраций городских округов, подключенных к услуге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что вопрос с заброшенными зданиями должен стоять на контроле в каждом городском округе Московской области.

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