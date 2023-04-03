Подмосковье 03 апреля 2023, 12:47 Администрации Люберец поручили повысить эффективность уборки территорий

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Заместитель начальника территориального управления ГУСТ Алексей Левшин, а также представители администрации и коммунальных служб Люберец проверили качество содержания общественных и дворовых пространств округа.

«По итогам проверки могу сказать, что наибольшее количество замечаний касалось нарушений на детских игровых площадках: коммунальным службам муниципалитета предстоит большая работа по покраске, ремонту или замене элементов ДИП», — подчеркнул Левшин.

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Он также отметил, что на игровых объектах важно разместить информацию с правилами их пользования. Также были сделаны замечания по уборке улиц от мусора после зимы. Коммунальщикам поручили устранить недочеты в течение пяти дней.

Администрацию Люберец попросили взять на контроль вопрос закрепления специалистов комплексной уборки за конкретными территориями. Этот вопрос уже начали решать.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал задействовать все ресурсы для весенней уборки дорог и дворов. Он отметил, что в регионе есть достаточное количество ресурсов и средств, чтобы все привести в порядок.

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