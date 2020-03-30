Административные дела о строительстве в Подмосковье начали рассматривать онлайн
Главгосстройнадзор Подмосковья первым из аналогичных органов в России обратился к такому формату работы. Дела стали рассматривать в формате видеоконференций.
По поручению губернатора Андрея Воробьева мы полностью пересмотрели работу ведомства и приняли особые меры по переносу, отмене и досрочному завершению выездных проверок. Также сегодня мы пошли еще дальше, запустив онлайн-рассмотрение делАртур Гарибянначальник главного управления Главгосстройнадзора Подмосковья.
В Главгосстройнадзоре подчеркнули, что этот цифровой метод не нарушает процессуального порядка и всецело соответствует законодательству России.
Нововведения не только помогут в борьбе с распространением коронавируса, но и избавят участников от лишних финансовых и временных затрат.
Принятые меры не снизят качество контрольно-надзорной деятельности ведомства. Подобный метод ранее не применялся в России ни одним контрольно-надзорным органомАртур Гарибян.
Начальник главного управления Главгосстройнадзора добавил, что ведомство готово поделиться опытом с коллегами из других регионов.