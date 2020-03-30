    30 марта 2020, 16:35

    Административные дела о строительстве в Подмосковье начали рассматривать онлайн

    Анастасия Аброськина

    Дела об административных правонарушениях в сфере строительства начали рассматривать в Подмосковье в онлайн-режиме. Этому способствовала сложившаяся в период пандемии эпидемиологическая ситуация.
    Административные дела о строительстве в Подмосковье начали рассматривать онлайн

    Главгосстройнадзор Подмосковья первым из аналогичных органов в России обратился к такому формату работы. Дела стали рассматривать в формате видеоконференций.

    По поручению губернатора Андрея Воробьева мы полностью пересмотрели работу ведомства и приняли особые меры по переносу, отмене и досрочному завершению выездных проверок. Также сегодня мы пошли еще дальше, запустив онлайн-рассмотрение дел

    Артур Гарибянначальник главного управления Главгосстройнадзора Подмосковья.

    В Главгосстройнадзоре подчеркнули, что этот цифровой метод не нарушает процессуального порядка и всецело соответствует законодательству России.

    Нововведения не только помогут в борьбе с распространением коронавируса, но и избавят участников от лишних финансовых и временных затрат.

    Принятые меры не снизят качество контрольно-надзорной деятельности ведомства. Подобный метод ранее не применялся в России ни одним контрольно-надзорным органом

    Артур Гарибян.

    Начальник главного управления Главгосстройнадзора добавил, что ведомство готово поделиться опытом с коллегами из других регионов.