Подмосковье 05 января 2024, 13:03 Административные дела могут возбудить в Подмосковье из-за перебоев с подачей света и тепла Прокуратура вынесла представления ресурсоснабжающим организациям Подмосковья РИА «Новости»

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Руководители ресурсоснабжающих организаций получили представления от прокуратуры Подмосковья из-за перебоев с предоставлением коммунальных услуг в регионе. Рассматривается вопрос о возбуждении административных дел, подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства.

Городским и районным прокурорам поручили оценить работу ресурсоснабжающих организаций, в том числе по обеспечению надлежащего технического состояния трансформаторных подстанций, систем отопления и водоснабжения.

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Также ведомство поставило на контроль сроки восстановления подачи света, тепла и воды жителям многоквартирных домов. Отдельное внимание уделят порядку начисления людям платы за коммунальные ресурсы в соответствии с полученным объемом.

В Минэнерго Московской области сообщили об усилении работы аварийно-восстановительных бригад на фоне аномально низких температур и большой нагрузки на сеть.

«Возникающие ситуации отрабатываются в нормативные сроки, ни одно обращение не остается без внимания», — заверили в пресс-службе.