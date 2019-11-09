Мастер-класс от олимпийской чемпионки для всех желающих. Аделина Сотникова провела тренировку в Дмитрове

Сегодня в Дмитрове прошел мастер-класс знаменитой спортсменки — олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой. Часовая тренировка на льду оставила под впечатлением всех фанатов.

Большинству из тех, кто сегодня пришел за новыми знаниями, по 6-8 лет. Но были и исключения — москвич и бывший военный приехал в Дмитров только ради этого мастер-класса.

Источник фото: телеканал «360»

Улыбка олимпийской чемпионки буквально сбила мужчину с ног. И хотя у Святослава тренировка прошла не слишком гладко, он все равно остался доволен.

Источник фото: телеканал «360»

«Я самый искренний болельщик и подписчик. Мне нравится само фигурное катание как вид спорта, как искусство, как красота, как высшее достижение человеческого гения», — поделился участник мастер-класса Аделины Сотниковой Святослав Цекотский.

Источник фото: телеканал «360»

Фанату из Москвы, возможно, еще повезет взять урок у Сотниковой. Первая в истории советского и российского спорта фигуристка, которая победила на Олимпиаде в соревнованиях одиночниц, планирует уйти в тренерство с головой.

Мастер-класс в ледовом комплексе Дмитрова — важный опыт и для нее, возвращение в большой спорт в другом качестве — пока на паузе.

Источник фото: телеканал «360»

«Очень много было тренировок у меня, просто тело начало не справляться, голеностопы начали лететь, потом спина. Это стечение обстоятельств было такое. Я живу одним днем, никто не знает, что будет завтра. Может, выйду и пятерной сделаю, никто же не знает», — сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова.

Источник фото: телеканал «360»

Фигурное катание пришло в ее жизнь так же спонтанно. Родители хотели отдать на плавание, но по ошибке привели на каток.

Каток «Пингвины». Видимо, мы не увидели название «Пингвины», и мама думала, что это бассейн Аделина Сотникова

Взрослым на мастер-классе было непросто, куда легче детям.

Источник фото: телеканал «360»

Эта фигуристка ездила за Сотниковой даже на Олимпиаду в Сочи— пять лет назад. Теперь Мария Бубнова каждый день проводит на льду по полтора часа, чтобы повторить успех знаменитости.

Источник фото: телеканал «360»

Впереди у Аделины Сотниковой подготовка к московским сезонам и участие в новом шоу Евгения Плющенко. Не исключено, что перемены могут случиться и в личной жизни, но эту тему чемпионка не комментирует.