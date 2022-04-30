Аделия Загребина из Московской области победила в девятом сезоне проекта «Голос.Дети»
Восьмилетняя Аделия Загребина из Ленинского округа Московской области победила в девятом сезоне телепроекта «Голос.Дети». За нее проголосовали 44% зрителей.
Девочка была в команде певца Егора Крида. Она учится в Детской школе искусств поселка Развилка на отделении скрипки у педагога Ольги Храмовой. В 2021 году она перешла туда из Детской музыкальной школы при Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки. Аделия не первая в своей семье, кто занимается музыкой. Ее мама — профессиональная пианистка. В прошлом году девочка уже принимала участие в программе «Лучше всех».
Глава Ленинского округа Алексей Спасский поздравил Аделию с победой.
«Поздравляю Аделию, ее педагогов и родителей с замечательным результатом. Гордимся нашими талантливыми ребятами, которые прославляют Ленинский округ на всю страну», — сказал он.