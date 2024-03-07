07 марта 2024, 12:13
Адаптивные светофоры установят на 25 перекрестках Подмосковья в 2024 году
Минтранс Подмосковья рассказал, что в 2024 году 25 перекрестков оборудуют адаптивными светофорами. Они будут иметь индивидуальные настройки, исходя из интенсивности трафика и направления потоков.
По словам заместителя председателя правительства, министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика, адаптивные светофоры позволят оптимизировать движение и сократить количество пробок.
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Новые транспортные объекты установят на улице Горки Киовские в Лобне, на пересечении улиц Сосновой и Чугунова в Раменском, на Октябрьском проспекте в Люберцах и в других округах.
«В Ивантеевке на пересечении улиц Толмачева и Новоселки Слободка планируем впервые синхронизировать транспортный светофор и сигнализацию железнодорожного переезда — надеемся, что это станет успешным проектом не только для области, но и России в целом», — заключил Гержик.
Установкой оборудования для адаптивных светофоров займутся специалисты «Мосавтодора», а настраивать и контролировать их будут представители Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.
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