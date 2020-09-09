Адамово дерево высадили на закрытом полигоне «Кучино»

Министр экологии Московской области Дмитрий Куракин рассказал «360», что на полигоне «Кучино» в качестве эксперимента посадили павловнии — это растение также известно как Адамово дерево. Оно поможет быстрее очистить землю на бывшей свалке.

Куракин рассказал, что павловния — уникальное растение, которое может забирать отравляющие вещества из почвы своими корнями. Экологи хотят посмотреть, как свойства этих деревьев сработают на таком полигоне, как «Кучино».

Сегодня в порядке эксперимента мы на „Кучино“ высадили павловнии. Это абсолютно уникальные растения, которые очень быстро растут. Самое в них интересное — это то, что они способны питаться загрязняющими веществами, забирая их корнями из почвы. Это объективное их свойство. Мы посмотрим, как они работают. У нас все павловнии прижились Дмитрий Куракин.

Адамово дерево уникально тем, что растет крайне быстро — за пять лет его высота может достичь 10–15 метров. Павловнию также называют «дерево-феникс» или «алюминиевое дерево». Растение имеет эффективный тип фотосинтеза, благодаря чему очищает воздух от пыли, поглощает много углекислого газа, выделяет много сахаров в корневую зону для ризосферы (это содружество полезных грибков и бактерий, которые живут в прикорневой зоне).

Павловния — ценное садо-парковое дерево, оно хорошо растет в районах с теплым и влажным климатом. Из него делают музыкальные инструменты, мебель, мелкие поделки, разделочные доски, горные лыжи и сноуборды, а также столы для настольного тенниса.