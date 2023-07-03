Подмосковье 03 июля 2023, 13:54 «Абстрактные формы». Уличные художники украсили стену общежития МФТИ в Долгопрудном Стрит-артисты Миша Most и Вова Nootk создали мурал на здании общежития МФТИ в Долгопрудном

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Именитые представители отечественного стрит-арта Миша Most и Вова Nootk украсили стены здания общежития МФТИ в Долгопрудном. Художники проводили работы по проекту «Фасады».

По словам Миши Most, идеи для рисунков созданы на основе эмоций от посещения Московского физико-технического института. Мастера обратили внимание на необычные названия лабораторий в учреждении.

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«Сейчас их точно не воспроизведу, но мне показалось, что звучали они так, будто мы оказались внутри вселенной „Гарри Поттера“, никак не меньше. Но и такие, казалось бы, нелогичные элементы мурала, как кактус и снежинки, тоже появились на фасаде не просто так — впрочем, я думаю, как студенты, так и преподаватели института без труда поймут эти отсылки», — рассказал художник.

Сила мысли

Вова Nootk изобразил на доме авторский эскиз «Сила мысли». Ключевые образы работы — гравитационный шум и стрела времени, которые раскладываются по этажам общежития, будто по незримой оси координат, в итоге устремляясь прямиком в космическое пространство. Во время создания проекта стрит-артист проникся физическими науками.

«Если честно, у меня со школы с физикой было не очень. И те дисциплины, которые изучают в Физтехе, — в моем случае полный сюрреализм. Вот и эскиз получился ровно таким же: сюрреалистичный пейзаж с приемами, свойственными жанру, — горизонт, уходящий вдаль, откуда появляются абстрактные формы и ось координат. И все вместе это уходит куда-то в космос», — поделился мастер.

В ходе создания мурала художники провели в воздухе 12 дней. В некоторые дни Вова и Миша проводили работы около 18 часов — с 6:00 до 0:00. Всего на картину стрит-артисты потратили порядка тысячи баллончиков краски, примерно 2,6 тысячи литров на фасад.

Строгий отбор художников

Проект «Фасады» открыт осенью 2022 года под эгидой «Лаборатории „Культура“» — новой инициативы МФТИ, занимающейся исследованиями пространства того, что находится между сферами культуры и технологий. Две стены одного из корпусов общежития Физтеха решили украсить в стиле стрит-арт, чтобы мастера с помощью художественных приемов осмыслили науку и ее место в современном мире и создали муралы, передающие дух и историю института.

Перед началом работ был организован открытый конкурс среди уличных художников, в соревнованиях приняли участие 16 ведущих профильных мастеров. Они представили 20 эскизов по теме развития МФТИ в отечественной науке. По итогам мнения жюри и голосования среди студентов право проявить свой талант на стенах общежития Физтеха получили московские стрит-артисты Миша Most и Вова Nootk.

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