Подмосковье 08 сентября 2023, 09:05 Абсолютно все избирательные участки Подмосковья оснастили камерами Секретарь Фурс: 100% избирательных участков Подмосковья обеспечат видеокамерами РИА «Новости»

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В Подмосковье обеспечили условия для проведения легитимных выборов. Секретарь избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс сказал, что 100% участков оснастили камерами видеонаблюдения и регистрации. Брифинг из ситуационного центра в Одинцове транслировал «360».

«Работаем над обеспечением легитимности, чтобы избежать любых неожиданностей. У нас 100% охват по видеонаблюдению: на 20% участков видеонаблюдение, на 80% видеорегистрация», — сказал он.

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Камерами видеонаблюдения оснастили 61 территориальную избирательную комиссию, видеорегистрации — 3199 участковых комиссий. Со всеми УИК организовали видеоконференцсвязь.

Трехдневное голосование началось 8 сентября. Руслан Фурс сообщил, что в Подмосковье зарегистрировали 6 033 678 избирателей. Голосование пройдет в 57 округах, избирателей встретят члены территориальных и участковых избирательных комиссий.

«Это важный день в развитии наших демократических институтов. <…> В Московской области проходят 12 кампаний и распределяется 213 мандатов. Главный мандат — выборы губернатора», — заявил секретарь избиркома.

На выборах губернатора зарегистрировали четырех кандидатов. «Единая Россия» выдвинула Андрея Воробьева, КПРФ — Александра Наумова, ЛДПР — Кирилла Жигарева, «Справедливая Россия» — Анатолия Никитина.