Абоненты Мособлгаза смогут пополнять смарт-карту с помощью смартфона

У абонентов Мособлгаза появилась новая возможность. Компания запустила сервис для удобства пользователей смарт-карт Itron. Теперь пополнить ее можно с помощью смартфона. Раньше услугу можно было получить только в офисах обслуживания клиентов.

Чтобы пополнять смарт-карту Itron через телефон, нужно выполнить несколько шагов. Во-первых, в течение трех месяцев нужно заменить карту на новую. Сделать это можно в любом офисе Мособлгаза. После этого нужно установить мобильное приложение. С помощью личного кабинета появится возможность пополнять карту онлайн.

«Мы непрерывно работаем над повышением качества сервиса. Дополнительно, к уже имеющимся дистанционным услугам, появилась услуга удобного пополнения смарт-карт Itron. Предприятие продолжит работу по совершенствованию предоставляемых услуг для абонентов», — уточнил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.