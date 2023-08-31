Подмосковье 31 августа 2023, 18:19 Абоненты единого расчетного центра в Подмосковье получат электронный счет в сентябре Unsplash

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Абоненты МосОблЕИРЦ смогут получить в сентябре электронный счет в личном кабинете вместо бумажного. Речь идет о тех клиентах, которые ранее оформили подписку.

Электронный платежный документ является точной копией бумажного. Он позволяет оплачивать счета за ЖКУ онлайн. Подписку на электронный счет можно оформить в личном кабинете на сайте единого расчетного центра. Для этого в разделе «Платежи» в настройках нужно выбрать опцию «Получать платежные документы в электронном виде».

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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