22 апреля 2023, 01:49
Абонентам МосОблЕИРЦ напомнили о завершении приема показаний счетчиков в апреле
МосОблЕИРц напомнил жителям Московской области, что в апреле завершается прием показаний счетчиков. Об этом сообшили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.
Внести показания можно в личном кабинете на сайте центра или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», через чат-бота Федора на сайте ведомства и голосового помощника по телефону: 8 499 444-01-00.
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Все дистанционные каналы МосОблЕИРЦ работают ежедневно с 06:00 до 23:00.
Передать показания можно также в клиентских офисах расчетного центра. Адреса и режим работы офисов указаны на сайте мособлеирц.рф.
Ранее губернатор Андрей Воробьев пригласил жителей Московской области поучаствовать во Всероссийском субботнике. Он состоится 22 апреля.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
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