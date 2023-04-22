Подмосковье 22 апреля 2023, 01:49 Абонентам МосОблЕИРЦ напомнили о завершении приема показаний счетчиков в апреле МосОблЕИРЦ

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МосОблЕИРц напомнил жителям Московской области, что в апреле завершается прием показаний счетчиков. Об этом сообшили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.

Внести показания можно в личном кабинете на сайте центра или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», через чат-бота Федора на сайте ведомства и голосового помощника по телефону: 8 499 444-01-00.

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Все дистанционные каналы МосОблЕИРЦ работают ежедневно с 06:00 до 23:00.

Передать показания можно также в клиентских офисах расчетного центра. Адреса и режим работы офисов указаны на сайте мособлеирц.рф.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пригласил жителей Московской области поучаствовать во Всероссийском субботнике. Он состоится 22 апреля.

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