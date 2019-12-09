Пассажиры смогут оформить абонементы ЦППК на станциях МЦД-2 Пенягино и Волоколамская с 9 декабря

Платформы Пенягино и Волоколамская открылись 23 и 24 ноября. Теперь пассажиры станций могут оформить абонементы «Рабочего дня», «Ежедневно» и «На количество поездок». Также платформы входят в зону «Большая Москва». Кроме того, пассажирам Пенягино доступен абонемент «Выходного дня».

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На Рижском направлении работают специальные тарифы МЦД. Обычные абонементы на электрички будут выгодны тем, кто не осуществляют пересадки на метро, наземный транспорт или МЦК.

Станции Пенягино и Волоколамская хоть и новые, но уже популярны среди жителей и гостей Подмосковья. За две недели работы ими воспользовались более 180 тысяч пассажиров.