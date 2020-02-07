Оформить абонемент «на количество поездок» можно еще для 52 станций МЖД

Список остановочных пунктов МЖД, где доступен абонемент «на количество поездок», стал больше. ЦППК расширила его до 52 станций четырех направлений московской железной дороги. Об этом рассказала пресс-служба ЦППК.

Абонементы на 10, 20 и 60 поездок теперь можно оформить для проезда от еще 52 станций Белорусского, Курского, Рижского, Савеловского направлений. Это стало возможным после установки на этих остановочных пунктах валидаторов.

Услуга начала работать с февраля этого года.

Воспользоваться абонементом «на количество поездок» можно на станциях:

Белорусское и Савеловское направления: Перхушково, Здравница, Дачное, Малые Вяземы, Сушкинская, Петелино, Часцовская, Портновская, Кубинка-1, Захарово, Хлюпино, Скоротово, Звенигород, Икша, Дегунино, Марк, Новодачная, Хлебниково, Шереметьевская, Депо, Луговая, Некрасовская, Катуар, Трудовая, Морозки, Турист, Яхрома, Лобня.

Купить абонементы на 10, 20 или 60 поездок для проезда от этих станций до станций Белорусского и Савеловского направлений, оборудованных турникетами, а именно: Белорусский вокзал, Беговая, Тестовская, Фили, Кунцево-1, Сколково, Рабочий Поселок, Сетунь, Немчиновка, Баковка, Одинцово, Отрадное, Пионерская, Жаворонки, Голицыно, Тучково, Можайск, Савеловская, Тимирязевская, Окружная, Бескудниково, Лианозово, Долгопрудная, Дмитров.

Для Рижского и Курского направлений абонемент действует для станций: Столбовая, Манихино, Щербинка, Битца, Красный Строитель, Перерва, Депо, Калитники, Москва-Товарная-Курская, Чепелево, остановочный пункт. 66 километр, Молоди, Гражданская, Красный Балтиец, Покровско-Стрешнево, Трикотажная, Аникеевка, Малиновка, Миитовская, Снегири, остановочный пункт 55 километр, Троицкая, Новоиерусалимская.

Пассажиры этих остановочных пунктов могут купить абонементы на 10, 20 или 60 поездок для проезда до станций Рижского и Курского направления, оборудованных турникетами: Подольск, Силикатная, Бутово, Покровское, Царицыно, Москворечье, Кубанское, Текстильщики, Серпухов, Чехов, Львовская, Гривно, Весенняя, Кутузовская, Новохохловская, Остафьево, Дмитровская, Ленинградская, Тушино, Павшино, Опалиха, Нахабино, Красногорская, Дедовск, Истра, Москва (Рижский вокзал), Волоколамская, Пенягино.

При использовании абонементов «на количество поездок» при каждой поездке пассажир обязан активировать их на валидаторе или на турникете на станции отправления. После окончания поездки, на станции прибытия, надо повторно приложить абонемент к турникету.